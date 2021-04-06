Майнинговое оборудование из Китая
Майнеры asic Antminer L3+ / S9 / m21s / T2T/ S19 / m31s и другие модели из Китая (Шэньджень) под заказ!
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Доставка из Китая
Быстро. Качественно. Надежно!
О компании
Оптовые поставки из Китая
Прямые поставки товара из Китая мелким и крупным оптом
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Экспресс доставка
Быстрая доставка из Китая в Россию
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Консалтинговое и юридическое сопровождение вашего бизнеса в Китае. Разработка оптимальных схем доставки и контроль на каждом этапе. Бизнес в Китае.

О компании

Мы стремимся обеспечить процветание и максимальную прибыльность вашего бизнеса с китайскими партнерами, делая сотрудничество легким и эффективным.

Наша цель

Поиск производителей в Китае

Поиск производителей в Китае

Мы выполним поиск и проверку потенциальных китайских производителей и поставщиков.
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Полное сопровождение сделки

Сопровождение сделки

Выполним все работы – от поиска товара до организации его перевозки и таможенного оформления.
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Логистистика и доставка грузов из Китая

Логистика

Доставка грузов из Китая «от двери до двери». Мы разрабатываем оптимальные логистические схемы, оформляют транспортную и таможенную документацию.
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Проверка поставщика в Китае

Проверка поставщика

Мы заботимся о безопасности вашего бизнеса и предлагает комплексный сервис проверки поставщиков из любого города в Китае.
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Контроль и инспекции погрузки

Инспекция и контроль

Мы гарантируем, что вы получите от вашего поставщика в Китае именно то, что вы заказали – с заданным качеством, в требуемом количестве и полной комплектации.
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Майнинг оборудование

Асики из Китая

ООО "Спирит" поможет вам поставить майнинг оборудование (Асик) из Китая, у нас выгодные условия, быстрая доставка.
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СПИРИТ

Товары из Китая от производителя, доставка из Китая.

Прямы поставки из Китая

Выкуп товара с Taobao

Экспресс доставка из Китая

Асики из Китая

Тех поддержка 24/7

Бизнес с Китаем

Выгодный контракт

Поможем получить лучшие условия по контракту.

24/7 Поддержка

Мы с вами на связи каждый день 24/7

Быстрая доставка

Доставим ваш груз быстро из Китая в Россию

Опыт

Более 10 лет работы с Китаем

Эффективность
Специалисты ООО «Спирит» готовы выполнить любой запрос клиента по подбору партнеров в Китае. Мы проводим поиск непосредственно на внутреннем рынке и выполняем тщательный анализ качества предлагаемой продукции и условий ее поставки.

Мы предлагаем оптимальные варианты ваших действий на основе длительного изучения специфики китайских производителей и регуляторных требований.

Специалисты ООО «Спирит» контролируют все стадии производства у китайского партнера, чтобы убедиться в полном понимании технической спецификации и других требований заказчика.

Для минимизации сроков и расходов на доставку мы составим оптимальную транспортную схему. Наши специалисты будут постоянно мониторить процесс отгрузки и контролировать правильность оформления сопроводительной документации.

Безопасность
Менеджеры ООО «Спирит» выполнят поиск потенциальных партнеров в Китае с учетом ваших предписаний по качеству продукции и технологической оснащенности производителя. Мы проведем все необходимые проверки регистрационных документов, чтобы гарантировать реальность и благонадежность ваших будущих бизнес-партнеров.

Наши сотрудники проводят инспекционное посещение китайских производителей, чтобы непосредственно на месте оценить состояние производства, качество продукции и получить образцы со склада или конвейера.

Мы используем проверенные многолетней практикой шаблоны контрактов на поставки. Все формулировки контрактов юридически выверены и не допускают двусмысленного толкования, что позволяет избежать самых разнообразных проблем и непредвиденных финансовых затрат в процессе отгрузки, доставки и оформления на таможне.

Доставка грузов из Китая

Логистика в Китае

Наша команда организует доставку любым видом транспорта из Китая в Россию

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Авто доставка

от 18-25 дней

Авто доставка из Китая в Россию

Минимальный вес от 50 кг
Самый экономичный вариант доставки, подходит для крупногабаритных грузов
Таможенная очистка входит в стоимость
Оплата за доставку по прибытии груза в Россию

от $3/кг

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ЖД доставка

от 10-15 дней

Отправим ваш товар ЖД на выгодных условиях

Минимальный вес от 20 кг
Самый оптимальный и безопасный вариант доставки по срокам и стоимости для товаров любого количества и габаритов
Таможенная очистка входит в стоимость

от $4/кг

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Авиа доставка

от 10-15 дней

Подготовим, оформим, упакуем ваш груз Авиа доставкой

Минимальный вес от 10 кг
Выгодная цена за максимально сжатые сроки доставки товара любых габаритов
Таможенная очистка входит в стоимость
Оплата за доставку по прибытии груза в Россию

от $6/кг

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Доставка морем

от 40-60 дней

Морские перевозки контейнеров из Китая в Россию

Минимальный вес от 500 кг
Самый экономичный вариант официальной доставки, подходит для крупногабаритных грузов
Полный пакет документов с НДС, официальная растаможка
Оплата по договору

от $0,5/кг

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Майнинг оборудование из китая
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