Эффективность

Специалисты ООО «Спирит» готовы выполнить любой запрос клиента по подбору партнеров в Китае. Мы проводим поиск непосредственно на внутреннем рынке и выполняем тщательный анализ качества предлагаемой продукции и условий ее поставки.

Мы предлагаем оптимальные варианты ваших действий на основе длительного изучения специфики китайских производителей и регуляторных требований.

Специалисты ООО «Спирит» контролируют все стадии производства у китайского партнера, чтобы убедиться в полном понимании технической спецификации и других требований заказчика.

Для минимизации сроков и расходов на доставку мы составим оптимальную транспортную схему. Наши специалисты будут постоянно мониторить процесс отгрузки и контролировать правильность оформления сопроводительной документации.

Безопасность

Менеджеры ООО «Спирит» выполнят поиск потенциальных партнеров в Китае с учетом ваших предписаний по качеству продукции и технологической оснащенности производителя. Мы проведем все необходимые проверки регистрационных документов, чтобы гарантировать реальность и благонадежность ваших будущих бизнес-партнеров.

Наши сотрудники проводят инспекционное посещение китайских производителей, чтобы непосредственно на месте оценить состояние производства, качество продукции и получить образцы со склада или конвейера.

Мы используем проверенные многолетней практикой шаблоны контрактов на поставки. Все формулировки контрактов юридически выверены и не допускают двусмысленного толкования, что позволяет избежать самых разнообразных проблем и непредвиденных финансовых затрат в процессе отгрузки, доставки и оформления на таможне.