Логистика в Китае
Наша команда организует доставку любым видом транспорта из Китая в Россию
Консалтинговое и юридическое сопровождение вашего бизнеса в Китае. Разработка оптимальных схем доставки и контроль на каждом этапе. Бизнес в Китае.
Мы стремимся обеспечить процветание и максимальную прибыльность вашего бизнеса с китайскими партнерами, делая сотрудничество легким и эффективным.
Товары из Китая от производителя, доставка из Китая.
Прямы поставки из Китая
Выкуп товара с Taobao
Экспресс доставка из Китая
Асики из Китая
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Бизнес с Китаем
Выгодный контракт
Поможем получить лучшие условия по контракту.
24/7 Поддержка
Мы с вами на связи каждый день 24/7
Быстрая доставка
Доставим ваш груз быстро из Китая в Россию
Опыт
Более 10 лет работы с Китаем
Эффективность
Специалисты ООО «Спирит» готовы выполнить любой запрос клиента по подбору партнеров в Китае. Мы проводим поиск непосредственно на внутреннем рынке и выполняем тщательный анализ качества предлагаемой продукции и условий ее поставки.
Мы предлагаем оптимальные варианты ваших действий на основе длительного изучения специфики китайских производителей и регуляторных требований.
Специалисты ООО «Спирит» контролируют все стадии производства у китайского партнера, чтобы убедиться в полном понимании технической спецификации и других требований заказчика.
Для минимизации сроков и расходов на доставку мы составим оптимальную транспортную схему. Наши специалисты будут постоянно мониторить процесс отгрузки и контролировать правильность оформления сопроводительной документации.
Безопасность
Менеджеры ООО «Спирит» выполнят поиск потенциальных партнеров в Китае с учетом ваших предписаний по качеству продукции и технологической оснащенности производителя. Мы проведем все необходимые проверки регистрационных документов, чтобы гарантировать реальность и благонадежность ваших будущих бизнес-партнеров.
Наши сотрудники проводят инспекционное посещение китайских производителей, чтобы непосредственно на месте оценить состояние производства, качество продукции и получить образцы со склада или конвейера.
Мы используем проверенные многолетней практикой шаблоны контрактов на поставки. Все формулировки контрактов юридически выверены и не допускают двусмысленного толкования, что позволяет избежать самых разнообразных проблем и непредвиденных финансовых затрат в процессе отгрузки, доставки и оформления на таможне.
Логистика в Китае
Наша команда организует доставку любым видом транспорта из Китая в Россию
Авто доставка
от 18-25 дней
Авто доставка из Китая в Россию
Минимальный вес от 50 кг
Самый экономичный вариант доставки, подходит для крупногабаритных грузов
Таможенная очистка входит в стоимость
Оплата за доставку по прибытии груза в Россию
от $3/кг
ЖД доставка
от 10-15 дней
Отправим ваш товар ЖД на выгодных условиях
Минимальный вес от 20 кг
Самый оптимальный и безопасный вариант доставки по срокам и стоимости для товаров любого количества и габаритов
Таможенная очистка входит в стоимость
от $4/кг
Авиа доставка
от 10-15 дней
Подготовим, оформим, упакуем ваш груз Авиа доставкой
Минимальный вес от 10 кг
Выгодная цена за максимально сжатые сроки доставки товара любых габаритов
Таможенная очистка входит в стоимость
Оплата за доставку по прибытии груза в Россию
от $6/кг
Доставка морем
от 40-60 дней
Морские перевозки контейнеров из Китая в Россию
Минимальный вес от 500 кг
Самый экономичный вариант официальной доставки, подходит для крупногабаритных грузов
Полный пакет документов с НДС, официальная растаможка
Оплата по договору
от $0,5/кг
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